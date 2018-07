Dl terremoto:Castelli,risposte con "milleproroghe" e manovra

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "I lavori parlamentari hanno apportato 20 articoli nuovi che hanno visto in un ramo del Parlamento un esame molto approfondito e non ha lasciato nulla di intentato. Ogni necessità ha avuto una risposta. In questo ramo del Parlamento sono invece stati programmati i prossimi passi. Ci saranno due momenti chiave: il decreto milleproroghe e la legge di bilancio". Così la viceministra al Tesoro Laura Castelli intervenendo in Aula alla Camera durante l'esame del decreto legge sul terremoto dopo aver espresso conforme al relatore al provvedimento, che poco prima ha dato parere negativo sul complesso degli emendamenti. (ANSA).