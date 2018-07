Dl terremoto: Silvestri (M5S), faremo ripartire la normalità

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Le misure inserite nel decreto sono necessarie e urgenti perché vanno nella direzione più volte sollecitata dai territori colpiti dal terremoto. C'è tanto da fare in tema di difformità edilizie e urbanistiche, di armonizzazione, di semplificazione e chiarezza delle norme, di infrastrutture, di rilancio produttivo e turistico. Questo è solo l'inizio di un percorso". Lo afferma la deputata M5S Rachele Silvestri, membro della Commissione Attività Produttive della Camera.

"Ieri nel mio discorso in Aula ho cercato di trasmettere lo spirito tenace della mia terra. Chi ha governato l'Italia fino a qualche mese fa, prodigandosi poco o niente per risolvere i problemi enormi scaturiti da una simile tragedia, ha manifestato una inconsueta attività sul tema. Non si comprende, infatti, perché non abbiano presentato determinati atti nei precedenti decreti per il sisma. Il M5S andrà avanti per far ripartire la normalità in quei luoghi prima possibile, investendo più risorse ed incentivando i processi di riassetto produttivo".(ANSA).