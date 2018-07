Dl terremoto: FdI, da governo porta in faccia a terremotati

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Questo governo ha scelto di occuparsi di altro rispetto ai terremotati. Va dritto su altri temi e poi balbetta su emendamenti a costo zero a favore dei terremotati. Oggi incontrando i comitati dei terremotati del centro Italia ha sbattuto loro in faccia la porta ripetendo quello che avevano detto a noi in Aula e cioè che il decreto è chiuso e che non c'è nessuna possibilità di riaprilo. Peccato che abbiamo perso due settimane per fare audizioni inutili e soprattutto peccato che i tempi ci siano. C'è un atteggiamento politico di totale chiusura rispetto ad una situazione che invece ha la priorità". Lo affermano il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e il deputato di Fratelli d'Italia e sindaco di Leonessa (RI) Paolo Trancassini.(ANSA).