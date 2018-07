Coppia aquilana campione d'Italia danza

(ANSA) - L'AQUILA, 16 LUG - Gianluca Ciancarella e Irene Tomassini, atleti della scuola di ballo 'New Passion Dance', si sono laureati campioni d'Italia di danza sportiva ai campionati nazionali disputati a Rimini alla presenza di ventimila atleti: i giovani ballerini aquilani, di 16 e 20 anni, che si esibiscono in coppia da tre anni a livello agonistico, salgono sul podio della disciplina combinata aggiudicandosi il primo posto per il secondo anno consecutivo. A renderlo noto è il presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Roberto Tinari. "Un risultato straordinario per questi ragazzi - commenta - che con passione e determinazione, nonostante gli impegni di studio, rappresentano un vanto per la nostra città. Ringrazio, a nome mio e dell'amministrazione comunale, i campioni d'Italia, tutti gli atleti della scuola di danza New Passion Dance che hanno partecipato alla competizione con ottimi risultati, l'insegnante Angelina Restuccia per il grande lavoro di preparazione e tutto lo staff che li ha supportati in questo percorso".