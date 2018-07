Perde controllo moto, muore 42enne

(ANSA) - BELMONTE DEL SANNIO (ISERNIA), 15 LUG - Perde il controllo della moto, cade e muore sul viadotto 'Francesco Paolo Longo' che collega Molise e Abruzzo. La vittima è un 42enne di Roccaspinalvedi (Chieti). Era uscito in gruppo con altri centauri per un tour in montagna. L'incidente è avvenuto nel territorio del Belmonte del Sannio (Isernia). I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Agnone e Atessa (Chieti) per i rilievi necessari all'accertamento della dinamica. Non si esclude che all'origine possa lo scoppio di uno pneumatico.