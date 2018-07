(ANSA) - CASTELLALTO (TERAMO), 15 LUG - Abruzzo protagonista all'Italian Council con Retina, un progetto dell'artista Stefano Arienti a cura di Simone Ciglia promosso dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, presieduta da Osvaldo Menegaz. Il progetto si è classificato al 2/o posto nella terza edizione del bando Italian Council, ideato dalla Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane (Dgaap) del ministero per i Beni Culturali per l'arte contemporanea italiana nel mondo. La Fondazione abruzzese ha ottenuto un finanziamento di 67.520 euro pari all'80% del costo complessivo di 84.400 euro. 'Retina' prevede la realizzazione di un arazzo nei laboratori di arazzeria di Penne (Pescara), e sarà presentato ed esposto all'annuale mostra di arte contemporanea che si tiene nel borgo medievale di Castelbasso. Al termine della mostra, l'opera verrà esposta per un mese all'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Un' edizione dell'opera entrerà nella Collezione permanente del Museo Maxxi di Roma.