Morto l'ex deputato radicale Pio Rapagnà

(ANSA) - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TERAMO), 14 LUG - Si è spento nella notte, a causa di una malattia, l'ex parlamentare radicale abruzzese Pio Rapagnà; aveva 73 anni. Era stato eletto deputato con il movimento di Pannella nell'aprile 1992 e aveva concluso il mandato anticipatamente nel 1994, per lo scioglimento delle Camere. La sua attività politica è stata sempre caratterizzata da battaglie civili e sociali in difesa degli inquilini senza casa o per la deviazione del traffico dei mezzi pesanti dalla Statale 16 Adriatica. Fondatore dei movimenti civici 'Mia Casa' e 'Città per vivere', si fece anche promotore del Comitato per i referendum regionali contro i costi della politica.