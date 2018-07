Lotta dissesto idrogeologico,6,4 milioni

(ANSA) - PESCARA, 14 LUG - L'Abruzzo ottiene ulteriori risorse per interventi contro il dissesto idrogeologico. Con due iniziative la Regione ha recuperato disponibilità finanziarie per 6,4 milioni: consentiranno di eseguire 22 interventi in comuni del Pescarese, del Teramano e del Chietino. Parte delle risorse è stata recuperata con la sottoscrizione, presso il ministero dell'Ambiente, del verbale conclusivo sull'accordo di programma 2010 finalizzato a programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che prevedeva interventi per 41 milioni. Sono stati autorizzati altri due interventi per 500.000 euro, nei comuni di Canzano (Teramo) e Gessopalena (Chieti), a cui si è aggiunta un'ulteriore somma di 3.652.935 euro per 7 interventi in 5 comuni. Le risorse restanti sono state ottenute grazie alla richiesta formulata al Dipartimento della Protezione Civile in merito agli eventi meteorologici del periodo 11-13 novembre 2013 e 1-2 dicembre 2013.