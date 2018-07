Sicurezza stradale, 70 sanzioni Cc

(ANSA) - PESCARA, 13 LUG - Circa 70 sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e per uso del cellulare alla guida, poi veicoli sorpresi a circolare senza copertura assicurativa o senza revisione, 38 casi di sequestro o fermo del veicolo, 13 patenti ritirate: sono alcuni dati riguardanti il controllo del territorio svolto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Pescara a giugno, nell'ambito di una campagna finalizzata alla verifica del rispetto del codice della strada. I quattro Comandi di Compagnia (Pescara, Montesilvano, Penne e Popoli) hanno controllato le strade della provincia. Nell'ambito dell'attività su base mensile si è poi svolto un più particolare servizio straordinario di controllo nel capoluogo, svolto dai militari della Compagnia di Pescara tra sabato 7 e domenica 8 luglio: lungo la riviera nord, dalle 23 alle 3, sono stati sottoposti a verifica circa 40 veicoli. Elevate 10 contravvenzioni, 7 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza (circa il 17% dei conducenti controllati) e un veicolo sequestrato.