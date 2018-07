Scontro a Lanciano, un morto e un ferito

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 13 LUG - Incidente intorno alle 14 in località Serre di Lanciano, nello scontro fra due auto un uomo è morto, un altro è rimasto gravemente ferito. In base alle prime testimonianze sembra che dopo l'impatto il conducente di uno dei veicoli sia uscito dall'abitacolo per crollare a terra esamine subito dopo. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Lanciano.