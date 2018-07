Auto con telaio taroccato sequestrata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 LUG - Avrebbero sostituito il numero di telaio di un'auto rubata con quello di un veicolo incidentato e non più utilizzabile. I due responsabili di una concessionaria d'auto di Termoli (Campobasso) sono stati quindi denunciati per riciclaggio dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada di Campobasso. Al termine degli accertamenti è stato appurato che l'auto di grossa cilindrata, rubata a Milano, era stata venduta a un'ignara cliente di San Salvo (Chieti). La concessionaria è stata anche multata per altre infrazioni di carattere amministrativo.