Morte Catarra: D'Alfonso, era sempre pronto per gli altri

(ANSA) - TERAMO, 12 LUG - "Sono addolorato per l'improvvisa scomparsa dell'ex presidente della Provincia di Teramo, Valter Catarra, strappato prematuramente all'affetto dei suoi cari e della comunità tareschina che ha amministrato per dieci anni.

Di lui ho il ricordo di un uomo buono, sempre pronto a prodigarsi per gli altri, che ha fatto della disponibilità al dialogo la propria bandiera politica ed esistenziale.

Porgo alla sua famiglia le condoglianze mie e dell'Abruzzo intero". Questo il cordoglio del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per la scomparsa dell'ex presidente della Provincia di Teramo. (ANSA).