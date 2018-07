Energia, accordo per lancio Biro Robot

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Dopo una fase di sperimentazione e perfezionamento e riconoscimenti ottenuti alle Maker Faire europee, il robot che taglia i consumi energetici casalinghi è ora pronto a entrare sul mercato. ReS On Network, come riferisce la stessa organizzazione, "ha di recente concluso l'accordo con l'azienda Antel Tecno, che si occuperà di sviluppare il robot dal punto di vista tecnologico, dotandolo di sensori di temperatura, umidità e corrente, oltre che di schermi, led e altoparlanti come interfaccia verso l'utente, per poter leggere e ascoltare le informazioni raccolte dal robot". L'annuncio all'evento di fine anno dell'associazione Donne al Centro, a Roma, che ha avuto come 'ospite' proprio Biro Robot, ideato da Marco Santarelli, direttore scientifico dell'Istituto di ricerca ReS On Network, e dal team dell'Istituto. "Biro - spiega Santarelli - analizza in tempo reale i consumi energetici delle abitazioni, identificando gli sprechi e proponendo misure correttive fino a risparmi del 30%".