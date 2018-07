Progetto Campotosto con scarpe Fasciani

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Voglio accendere i riflettori su un paese dell'Abruzzo ferito dal terremoto, che chiede risposte per il futuro. Ridare slancio alle eccellenze artigianali di un territorio ferito dal terremoto che merita di rinascere dalle macerie per riconquistare la sua bellezza originaria" dice Alberto Fasciani, imprenditore calzaturiero marchigiano, che lancia il Progetto Campotosto, mirato al recupero di una zona dell'Abruzzo a lui molto cara. Campotosto è un piccolo paese in provincia de L'Aquila popolato da 525 anime, custode di tradizioni che rischiano di andare smarrite, a causa di una natura poco benevola che ha costretto i suoi abitanti a lasciare le proprie case. Grazie a Fasciani la bellezza del luogo fanno da teatro della campagna estiva del marchio, dove le sue creazioni made in Italy sono ritratte accanto ai luoghi più suggestivi del paese. Portabandiera del progetto è l'archeologa e tessitrice Assunta Perilli, che da 20 anni studia la tessitura a mano e le lavorazioni tipiche abruzzesi di lino e canapa.