Nuovo portale per promuovere l'Abruzzo

(ANSA)-PESCARA, 11 LUG - Eventi e percorsi di visita con indicazione dei mezzi di trasporto più idonei per raggiungere la mèta desiderata, contenuti georeferenziati per offrire suggerimenti durante il soggiorno, una newsletter: nasce per diventare una vera guida di viaggio la nuova versione del portale del turismo con cui la Regione Abruzzo presenta al mondo il patrimonio storico, paesaggistico e culturale. "I risultati ci diranno se abbiamo lavorato bene, intanto accessibilità e completezza del sito sono un bel punto di partenza" ha detto l'assessore regionale al Turismo Giorgio D'Ignazio presentando il portale www.abruzzoturismo.it insieme al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio Francesco Di Filippo e al responsabile dell'ufficio di promozione turistica Marco Virno. Grazie alla sinergia tra Dipartimento, sistema degli operatori turistici e Telecom Italia, ha detto Di Filippo, inseriamo "un tassello fondamentale nel processo di reingegnerizzazione dell'ecosistema digitale di promozione e accoglienza turistica".