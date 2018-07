Morto a 10giorni incidente,donati organi

(ANSA) - PESCARA, 11 LUG - Ha donato cuore, polmoni, fegato, reni, pancreas e cornee, Ludovico Anelli, il 23enne di Collecorvino (Pescara), morto ieri all'ospedale di Pescara, a dieci giorni da un incidente con lo scooter in cui era rimasto gravemente ferito. Dopo l'assenso dei familiari, le operazioni sono state eseguite nella notte. All'ospedale di Pescara sono arrivate equipe da Torino, Bergamo, Padova, Roma e L'Aquila. Gli organi del giovane danno nuova speranza ad almeno sei o sette persone. Le attività, che sono andate avanti per circa sei ore, hanno coinvolto diversi reparti dell'ospedale, sotto la direzione del coordinatore aziendale trapianti, Rosamaria Zocaro, e con la supervisione del Centro regionale trapianti. Anelli la sera di domenica primo luglio era alla guida del suo scooter che si era scontrato con una Fiat Panda, lungo via Vestina, a Montesilvano (Pescara). Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.