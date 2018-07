Casa, scendono ancora prezzi di vendita

(ANSA) - PESCARA, 9 LUG - Soffrono ancora i valori immobiliari in Abruzzo dove i prezzi richiesti per le abitazioni in vendita proseguono sul trend al ribasso anche nei primi sei mesi del 2018. Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it, i valori degli immobili in vendita in regione sono scesi ancora di quasi un punto percentuale; a Chieti e L'Aquila il calo ha raggiunto -3,8% e -3,2%. A Pescara l'oscillazione semestrale raggiunge -1,7%; Teramo è l'unica tra le città capoluogo con segno positivo: i prezzi delle case sono in aumento dello 0,5%.

Pescara è la città più cara, con un costo medio di 1.786 euro al metro quadro, con la media regionale su 1.507 euro al mq; L'Aquila e Chieti hanno un prezzo medio al metro quadrato rispettivamente di 1.593 e 1.342 euro. La più economica per l'acquisto di un'abitazione è Teramo, 1.173 euro al mq.

Locazioni in ripresa, ma non a L'Aquila e Chieti. La prima parte dell'anno ha invece visto crescere i canoni d'affitto, la variazione rilevata dall'Osservatorio di Immobiliare.it è stata pari al +0,8%.