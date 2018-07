Anziano investito a Montesilvano

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 9 LUG - Un uomo di 87 anni, nato a Modena, ma residente a Pescara, è stato ricoverato in ospedale questa mattina a Pescara per un politrauma della strada dopo essere stato investito da un'auto poco prima delle 8.30 in via Torrente Piomba a Montesilvano (Pescara), mentre era sulla sua bici, all'incrocio con la strada parco. Soccorso dai sanitari del 118, dopo essere stato stabilizzato, l'uomo stato portato in ambulanza al "Santo Spirito". Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.