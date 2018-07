Lucci(Corecom),rivoluzione conciliazioni

"È in atto una grande rivoluzione digitale legata al nuovo modo di gestire le controversie tra i cittadini e gli operatori di comunicazione. Una rivoluzione basata sulla totale informatizzazione del sistema delle conciliazioni". Così Filippo Lucci, Corecom Abruzzo, sulla decisione dell'AgCom di semplificare la gestione delle istanze da parte degli utenti che dalla fine del mese di luglio potranno comodamente interagire direttamente da casa con i Corecom potendo inviare segnalazioni da qualunque dispositivo connesso alla rete. "L'adeguamento al digitale - sottolinea - ha costretto l'Autorità Garante per le Comunicazioni a disporre con delibera che 'nel periodo intercorrente tra il 1° e il 22 luglio 2018, per le controversie rientranti nell'ambito di competenza territoriale dei Corecom di Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, le istanze per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione potranno essere presentate unicamente presso uno degli organismi elencati nel Regolamento'".