'Humanism' al Flaiano Film Festival

(ANSA) - PESCARA, 6 LUG - L'anteprima mondiale a Londra ad aprile, quella italiana a Pescara a maggio, ora 'Humanism', opera prima come regista per Glauco Della Sciucca, giornalista, scrittore e designer, fa il bis nel capoluogo adriatico al 'Flaiano Film Festival', con la proiezione oggi (ore 18.45 al cinema teatro Circus), giorno conclusivo della rassegna che accompagna la 45/a edizione dei 'Premi internazionali Flaiano'. "Per me si chiude un cerchio, è strano, è bello che il mio film sia al Festival - commenta Della Sciucca - Flaiano mi ha aperto alla letteratura. L'approccio del film è molto letterario, c'è molta scrittura, molta parola. E' un film satirico fatto con ritmi tradizionalmente comici, veloci". Con il bianco e nero "lancio un messaggio affinché le persone si avvicinino di nuovo alla cultura analogica intesa come strumento di contestazione di un sistema che va nutrito per modificare i connotati di una cultura digitale ormai prevaricante". Un conflitto che emerge dai dialoghi in cui è coinvolto il protagonista, un attore in crisi, interpretato da uno strepitoso Ezio Budini che domina la scena costruita mescolando scorci di Pescara, Londra e New York. "Non credo nelle città, negli insediamenti urbani, credo nella natura, quindi non faccio differenza tra una città e l'altra" spiega Della Sciucca. Questa "commedia old fashioned, satirica e d'essai, surreale e consapevole parodia e citazione di un certo cinema d'autore anni Sessanta inglese, francese, italiano", come la definisce il regista - versione originale in italiano sottotitolata in inglese, registrata in presa diretta - promuove nei dialoghi valori legati al dibattito internazionale su ambiente ed emissioni CO2: è in partnership etica con 'Meat Free Monday', campagna lanciata da Paul, Stella e Mary McCartney. "Humanism", gradevole commedia che coinvolge e a tratti ipnotizza lo spettatore, è il primo lavoro prodotto dalla divisione Film di HBF Hoffman, Barney & Foscari Ltd, società multidivisionale con sede a Londra di cui Della Sciucca è fondatore insieme a Sir Michael Lindsay-Hogg, regista dei Beatles, a Chicca Olivetti, Giovanni Iannelli, Alessandro Addari. Nel cast di 'Humanism' anche Enrica Guidi, Randall Paul, Huw Parmenter, Lorena Antonioni, Veronique Vergari, Saverio Raimondo, Beth Lockhart, Paolo Fosso, Gabriella Rainaldi, Roberto Pedicini. (ANSA)