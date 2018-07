Fuoco in residence a Pescasseroli

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 6 LUG - Paura in un residence a Pescasseroli per il propagarsi di un incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata sul tetto. Le fiamme hanno interessato principalmente appartamenti e locali ai piani superiori. Il residence "Prato verde 2" comprende circa 200 appartamenti molti dei quali erano attualmente vuoti. Tutti gli altri appartamenti occupati sono stati evacuati in tempo e al momento non risultano feriti. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti dopo aver visto una colonna di fumo denso e nero alzarsi dal tetto della struttura ricettiva. I primi a intervenire sono stati i Carabinieri forestali, e i volontari della Protezione civile che hanno provveduto a limitare i danni utilizzando idranti di fortuna, in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco da Castel di Sangro (L'Aquila).