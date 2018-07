Di Francesco, Pastore giocherà mezzala

(ANSA) - PESCARA, 5 LUG - Pastore mezzala, rosa da sfoltire, la partita più bella contro il Barcellona, ma anche quella della vittoria a Napoli e tatticamente in Champions contro il Chelsea.

E' quanto ha dichiarato Eusebio Di Francesco al quotidiano della sua città, Il Centro, in una lunga intervista prima di riprendere la guida della Roma per il secondo anno consecutivo.

Il tecnico pescarese fa chiarezza sulla cessione di Nainggolan all'Inter, visto che "è stata fatta una scelta condivisa. Con Radja ho un ottimo rapporto, ci siamo sentiti anche di recente.

Gli faccio i migliori auguri a livello personale", ha detto.

Quanto all'acquisto di Pastore "viene per fare la mezzala, ma la sua duttilità è importante anche per apportare varianti tattiche alla squadra. Ha delle caratteristiche che prima non c'erano nel nostro organico. Qualità e fantasia destinate ad accrescere la nostra forza penetrativa, specie contro le squadre che si chiudono".