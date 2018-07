Sasi, stop erogazione acqua in 8 Comuni

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 4 LUG - La Sasi spa di Lanciano, ente gestore idrico del Chietino, ha programmato la sospensione notturna dell'erogazione di acqua in otto comuni, dalle 22 di oggi alle 6 di domani 5 luglio. I comuni interessati sono Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Paglieta, Perano, Torino di Sangro e Villalfonsina. Il provvedimento si è reso necessario per l'aumento dei consumi e la conseguente difficoltà dei serbatoi a riempirsi. Sempre a causa degli aumentati consumi è stata programmata una chiusura anche al serbatoio Gagliarda del comune di Ortona dalle 22 di stasera alle 7 di domani. Il provvedimento interessa il centro cittadino nonché Fonte Grande e via Civiltà del Lavoro. "Con l'aumento considerevole dei consumi - dice il presidente Sasi Gianfranco Basterebbe - non si riesce a ricaricare il serbatoio che fornisce l'acqua anche a comuni del Vastese quali Furci, Gissi, San Buono e una frazione di Cupello. Per evitare problemi maggiori si sta erogando in maniera adeguata, considerando criticità dei territori".