Montorio, ancora disagi da nevicata 2017

(ANSA) - MONTORIO AL VOMANO (TERAMO), 4 LUG - A un anno e mezzo dalla nevicata del gennaio 2017, che mise in ginocchio l'intero Abruzzo lasciando senza luce migliaia di utenze, a Montorio al Vomano ci sono ancora zone dove i cittadini sono costretti a convivere con i disagi collegati ai lavori di sistemazione e ammodernamento della rete Enel. A denunciare la situazione è l'associazione di consumatori 'Robin Hood' che sottolinea come nella frazione Villa Brozzi, per via dei lavori, residenti e imprese agricole devono sopportare distacchi di corrente di sei-otto ore al giorno. "Già l'anno scorso chiedemmo l'applicazione di generatori a monte e a valle della linea da riparare - spiega Pasquale Di Ferdinando - I disagi interessano cittadini e numerose attività produttive". Di qui la nuova richiesta di generatori per la durata dei lavori. Ad essere interessate dai disservizi sono circa 300 famiglie tra le frazioni di Villa Brozzi, San Mauro e Valle San Giovanni.