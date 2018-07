A Montorio 'lavori rete elettrica in fase di completamento'

(ANSA) - PESCARA, 4 LUG - Con riferimento ai lavori di 'e-distribuzione' a Montorio al Vomano (Teramo), l'azienda del gruppo Enel conferma che nell'area è in corso un importante piano di potenziamento della rete elettrica, in fase di completamento la prossima settimana. I lavori, fa sapere la società, prevedono l'installazione di tecnologie di ultima generazione e la sostituzione di diversi chilometri di linee elettriche con cavi più resistenti agli eventi esterni. Si tratta di lavori complessi che talvolta prevedono la sostituzione di interi tratti di rete elettrica e, pertanto, non possono essere effettuati con gli impianti in tensione. Laddove tecnicamente possibile, 'e-distribuzione' ha impiegato gruppi elettrogeni per ridurre i disagi ai clienti e continuerà a farlo sino alla conclusione del piano di lavori. Tuttavia, in alcuni casi, sia per ragioni tecniche che di sicurezza, è necessario ricorrere a interruzioni programmate, sempre regolarmente preannunciate secondo le modalità previste.

Per quanto riguarda, poi, l'erogazione di indennizzi, l'azienda conferma la correttezza del proprio operato, ma rinnova la disponibilità alla puntuale verifica di eventuali segnalazioni di casi specifici. (ANSA).