Pescara,basta rifiuti su strade e aiuole

(ANSA) - PESCARA, 3 LUG - Aspiratori elettrici in grado di pulire aiuole e spazi verdi da mozziconi di sigaretta e deiezioni canine: sono quelli messi in funzione a Pescara da Attiva, la società che si occupa della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale, i cui operatori oggi hanno lavorato in piazza della Rinascita e piazza Primo Maggio.

Presenti il sindaco Marco Alessandrini, che ha provato personalmente uno degli aspiratori, l'assessore al Decoro Urbano Paola Marchegiani e l'amministratore unico di Attiva Massimo Papa. Il bocchettone di cui sono dotati gli aspiratori Glutton - impiegati in oltre 4500 città nel mondo - consente di liberare aiuole e marciapiedi da cartacce, escrementi di animali, pacchetti di sigarette e mozziconi, lattine e bottiglie, foglie secche, rifiuti incastrati nelle siepi, residui di potatura, trucioli di acciaio o alluminio. "Li abbiamo acquistati due settimane fa - ha detto Papa - Li utilizzeremo anche lungo la riviera per interventi di rifinitura anche negli spazi verdi".