Investita accidentalmente dal marito

(ANSA) - MOSCUFO (PESCARA), 3 LUG - Una donna di 69 anni è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate, dopo essere stata investita accidentalmente, come emerso da una prima ricostruzione dei fatti, dal marito mentre stava facendo una manovra con la sua auto a Moscufo (Pescara). Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasferita in ambulanza a Pescara con un trauma cranico.