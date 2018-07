Traforo Gran Sasso,chiusura notturna 4/7

(ANSA) - L'AQUILA, 2 LUG - Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, l'A24 sarà chiusa nel tratto San Gabriele/Colledara - Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle ore 22 di mercoledì 4 luglio alle ore 6 di giovedì 5 luglio, limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L'Aquila e Roma. Conseguentemente per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso L'Aquila e Roma sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele/Colledara, potendo usufruire della SS 80 per il Valico delle Capannelle; considerate le limitazioni della SP86, tra la SS80 e Assergi, si consiglia di proseguire sulla SS80 e rientrare in autostrada usufruendo dello Svincolo L'Aquila Ovest. In alternativa, da Teramo e per le lunghe percorrenze con provenienza dall'autostrada A14, è possibile usufruire dell'autostrada A25.

Per informazioni in tempo reale www.stradadeiparchi.it.