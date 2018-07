Laureandi in legge da Europa in Marsica

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 2 LUG - Una partnership per la formazione e il perfezionamento delle conoscenze degli studenti europei sul sistema legale italiano è stata stipulata tra Associazione nazionale giovani avvocati sezione di Avezzano (Aiga) e Agenzia per la mobilità e la formazione internazionale (Amfi). L'accordo, inquadrato nel progetto Erasmus, prevede l'accoglienza nella Marsica di laureandi in legge per svolgere pratiche professionalizzanti. Quest'anno l'Amfi ha trovato nell'Aiga un partner indispensabile per accogliere le richieste di studenti provenienti da atenei europei d'eccellenza come la "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, Romania. Per gli interessati ai progetti Amfi ad Avezzano e Celano c'è la pagina https://www.facebook.com/Erasmus.Mobility.Italy/ . "Abbiamo raccolto con entusiasmo la proposta di collaborazione dell'Amfi International - dice il presidente dei Giovani avvocati Luca Sanità - perché riteniamo che sarà un'occasione importante per il nostro tessuto sociale e professionale".