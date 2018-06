Jobel, al via festival biblico a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 30 GIU - Comincerà domani Jobel, il Festival voluto dall'arcidiocesi di Pescara-Penne per un approccio alternativo e nuovo alla Parola: il progetto, coordinato dall'Ufficio Catechistico, torna dopo il successo dello scorso anno e sarà anticipato da ProxArt, l'arte prossima, una mostra in collaborazione con la Caritas. "ProxArt è il risultato artistico - spiega monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne - di un laboratorio di rilettura sociale e esperienziale di grandi opere del passato. È senza dubbio il frutto dell'incontro tra l'arte e gli ultimi, le periferie".

L'inaugurazione della mostra, sotto la direzione artistica di Beniamino Cardines, è prevista per domani alle 18, su piazza Le Laudi e si svilupperà in un percorso tra i stabilimenti balneari La Playa, Circolo della vela, Tramonto, Coralba, 186/the village. Il festival entrerà nel vivo con Voci e Parole, una tre giorni di studio biblico e di laboratorio di Sacra Scrittura, dal 5 al 7 luglio, presso l'Istituto Toniolo di Pescara.