A luglio MirabanArt Showcase a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 29 GIU - Ci sono quadri che puoi guardare interagendo con i personaggi dipinti, o fotografie da osservare mentre una voce te ne racconta la storia. Dal 1 al 5 luglio, Pescara diventa capitale dell'arte contemporanea con la mostra itinerante "MiraBanART Showcase", evento dedicato alla pittura, alla fotografia e all'arte digitale, che parte proprio dall'Abruzzo (Pescara è la città-pilota) e fino a novembre 2018 toccherà le città di Roma, Firenze, Milano, Bologna e Torino. La mostra (vernissage 1 luglio, ore 16, Circolo Aternino) si propone di reinventare il rapporto fra pubblico ed esposizione tradizionale, secondo la formula "l'arte in transizione": una stessa opera che viene riprodotta attraverso più forme d'arte (ad esempio, pittura e fotografia o pittura e video) in una sorta di commistione tecnica e semantica. E in questa nuova concezione di arte, il dipinto personificato racconta se stesso, la sua origine, il suo autore: 32 le opere esposte, realizzate da artisti di Francia, Cile, Corea del Sud, Usa e Italia.