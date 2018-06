Si ribalta mezzo rifiuti, grave operaio

(ANSA) - TORTORETO (TERAMO), 27 GIU - Grave incidente sul lavoro lungo la sp 8 della Bonifica del Salinello, nel territorio di Tortoreto. Il conducente di un camion compattatore di rifiuti, dipendente della Poliservice di Nereto (Teramo), è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo per i traumi riportati nell'incidente che ha coinvolto il mezzo pesante, nell'urto con una pala meccanica. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale di Teramo, diretti dal comandante Pietro Primi e dal sostituto commissario Antonio Bernardi, la ruspa si immetteva da una strada laterale alla Bonifica percorsa dal camion dei rifiuti: a seguito dell'impatto il compattatore si è ribaltato, adagiandosi su un fianco. Anche il conducente della ruspa è rimasto ferito ed è stato trasferito all'ospedale di Sant'Omero, ma non è grave.