Bolkestein: Sib, Stato sempre lontano e insensibile

(ANSA) - PESCARA, 27 GIU - "Con le Regioni abbiamo da tempo una sintonia di posizioni in quanto le Regioni vivono direttamente la questione del demanio e del turismo, a differenza dello Stato che finora si è dimostrato lontano e insensibile. Le Regioni hanno tentato di sopperire all'inerzia dello Stato con proprie leggi, ma i Governi le hanno impugnate e la Corte Costituzionale ha riconosciuto la competenza dello Stato. Le Regioni e noi balneari chiediamo che lo stato sia consequenziale e che emani una norma a tutela della categoria".

Lo afferma il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (Sib), che aderisce a Fipe Confcommercio, Antonio Capacchione.

A margine di un incontro a Pescara con il coordinatore della commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Giovanni Lolli, vicepresidente e assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, e con i vertici locali del sindacato, Capacchione si definisce "molto soddisfatto".

"La proposta che noi abbiamo fatto - ricorda - è che i contenuti delle leggi regionali divento i contenuti della legge statale. Abbiamo già chiesto un incontro ai ministri competenti, siamo in attesa di essere convocati per sollecitare il Governo a procedere. Abbiamo anche chiesto che per le due leggi ancora in vigore, perché impugnate ma non ancora trattate dalla Corte Costituzionale, cioè le leggi liguri, il Governo rinunci all'impugnativa ed estingua il processo. Siamo in attesa che il Governo sia consequenziale e proceda per risolvere finalmente questo annoso problema", conclude il presidente del Sib. (ANSA).