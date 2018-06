Bolkestein, dall'Abruzzo richiesta legge

(ANSA) - PESCARA, 27 GIU - "Come Regioni e come categorie, chiediamo all'attuale Governo, visto anche l'atteggiamento particolarmente energico che dichiara di avere verso l'Europa, di fare quello che non hanno fatto gli altri Governi: fare immediatamente una legge". Così, a proposito del problema della direttiva Bolkestein, il coordinatore della commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, Giovanni Lolli, vicepresidente e assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, a margine di un incontro che si è svolto a Pescara con i vertici del Sindacato Italiano Balneari (Sib) aderente alla Fipe-Confcommercio. "Le Regioni e noi balneari chiediamo che lo stato sia consequenziale e che emani una norma a tutela della categoria". Lo afferma il presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari (Sib), che aderisce a Fipe Confcommercio, Antonio Capacchione. La proposta di Lolli è quella di "fare immediatamente una legge semplice e poi andare a negoziare con la Commissione europea così come ha fatto la Spagna".