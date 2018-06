Tumori, due nuovi servizi in Alto Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA), 26 GIU - Un ambulatorio oncologico, dal 28 maggio scorso, dove ci si potrà recare senza spostarsi di alcune decine di chilometri per raggiungere altri centri d'Abruzzo o fuori regione, e, dai primi di luglio, uno sportello per promuovere lo screening contro il tumore di colon retto, mammella e utero, sotto la direzione della dottoressa Capannolo, in funzione 2 volte a settimana. Questi i nuovi servizi attivati dalla direzione della Asl provinciale dell' Aquila, all'interno dell'ospedale di Castel di Sangro.

L'ambulatorio oncologico è aperto una volta al mese, l'ultimo lunedì, e assicura, tramite Cup, prima visita e controlli successivi ai pazienti, svolgendo "un ruolo incisivo in particolare per le persone a rischio per fattori genetici o familiarità alla malattia". La nuova attività, diretta dal professor Ricevuto, al primo piano del presidio ospedaliero, opera in sinergia con ospedali, Adi, cure palliative, residenze sanitarie, hospice e medici di famiglia.