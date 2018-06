Mena moglie e spara a figlio, arrestato

(ANSA) - CARSOLI (L'AQUILA), 26 GIU - Ha picchiato la moglie e poi ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro il figlio, di vent'anni, mancandolo e centrando il mobile alle sue spalle. I carabinieri della stazione di Carsoli hanno arrestato un 54enne del posto, con le accuse di tentato omicidio, ricettazione, detenzione di arma clandestina e alterazione di armi. La notte scorsa, in seguito alla chiamata di emergenza fatta dalla donna, 44enne di nazionalità albanese, i carabinieri sono intervenuti e, dopo aver bloccato l'uomo, hanno ricostruito la dinamica della discussione, degenerata per motivi di gelosia. Durante la perquisizione dell'abitazione, a Villa Romana, frazione di Carsoli, i militari hanno rinvenuto, oltre alla pistola occultata e detenuta irregolarmente, utilizzata per l'esplosione del colpo calibro 22 nei confronti del figlio, altre 5 pistole, di cui 2 modificate artigianalmente e con matricola abrasa risultate oggetto di furto denunciato, vari caricatori, circa 70 proiettili di diverso calibro e 4 armi bianche.