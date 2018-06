Lite per viabilità, arrestato 24enne

(ANSA) - L'AQUILA, 25 GIU - La Squadra Mobile ha arrestato un giovane di 24 anni, residente all'Aquila, con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un cittadino moldavo di 31 anni, a causa di una lite per la viabilità. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del tribunale dell'Aquila, Mario Cervellino, su richiesta del sostituto procuratore, David Mancini. Le indagini della polizia sono state avviate il 9 giugno scorso quando presso il pronto Soccorso dell'ospedale San Salvatore è stato trasportato uomo con una ferita all'addome, che ha riferito di essere stato vittima di un accoltellamento da parte di uno sconosciuto. Dai riscontri è emerso che il moldavo, trascorsa la serata in un locale di Pile, è intervenuto in difesa di un italiano, aggredito da quattro connazionali. La lite sarebbe scoppiata per motivi legati alla viabilità. Uno degli aggressori, mentre l'italiano stava subendo calci e pugni da parte dei complici, si è avvicinato alle spalle del moldavo, colpendolo con un coltello.