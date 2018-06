'Rugby e non solo' torna a Paganica

(ANSA)- L'AQUILA, 23 GIU- Tre giorni di sport, informazione, cultura, musica e divertimento per sportivi e appassionati della palla ovale. Dopo il successo degli anni scorsi torna "Rugby e non solo", evento organizzato da Polisportiva Paganica Rugby e Associazione Culturale Biblipaganica nella frazione aquilana di Paganica. Gli impianti "Enrico Iovenitti" ospiteranno la terza edizione dal 29 giugno al primo luglio. Il 29 apertura alle 16 con torneo di Minirugby, novità delle attività 2017-2018 della Polisportiva. Alle 18 convegno "Rugby & Ovale al Sociale" con Daniela De Angelis, responsabile strategia e responsabilità sociale FIR, Stefano Cantoni, consigliere federale e referente responsabilità sociale FIR, Germana de Angelis, presidente "Bisonti" del carcere di Frosinone, Paolo Pensa, presidente Asd "Le tre Rose Rugby", e Massimiliano Bizzozzero, responsabile sociale delle Fiamme Oro. Il 30 alle 19.30 proiezione del video "Le tre rose", testimonianza di integrazione tra ragazzi migranti e italiani uniti dalla passione per il rugby.