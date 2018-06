Tratturi, arriva protocollo tra regioni

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GIU - Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto da sei Regioni per la valorizzazione dei tratturi e preservare il patrimonio della Transumanza. Avrà una durata di cinque anni, rinnovabili di comune accordo tra le parti. La firma è avvenuta all'Aquila, nell'ambito della giornata di inaugurazione del primo Palazzo Monumentale con finalità di edificio pubblico ricostruito con sistemi antisimici unici in Europa dopo il si sa del 2009.

La sottoscrizione è avvenuta dai presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia. In particolare l'intesa prevede una forte collaborazione tra i Presidenti dei Consigli regionali al fine di promuovere progetti anche con soggetti terzi, organizzazioni pubbliche e private.