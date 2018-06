Dai rifiuti opere d'arte a Villa Oliveti

(ANSA) - ROSCIANO (PESCARA), 22 GIU - Danze multietniche per raccontare una storia i cui protagonisti risolvono i problemi dell'ambiente trasformando oggetti di riciclo in opere d'arte.

E' lo spettacolo che metteranno in scena sabato 23 giugno al Centro Esploratorio di Villa Oliveti di Rosciano i piccoli partecipanti al laboratorio "Io rifiuto i rifiuti", allestito dall'Associazione Arte Suoni Colori (Asc). Le attività Asc proseguono il 25: con la Giornata creativa e 25 bambini partecipanti al concorso "Disegna il logo per la tua Pro loco".

Il 30 giugno Asc partecipa al Festival delle Arti Umane a Villa Badessa di Rosciano con il laboratorio"Musica e Colori" a cura di Rogerio Celestino e Sara Tatoni. Il 2 luglio al via i campus estivi creativi; tra le attività la musicoterapia a cura di Rogerio Celestino, per sviluppare le capacità di ascolto e imparare a percepire i fenomeni sonori interagendo con l'universo sonoro e sviluppando l'intelligenza musicale. Poi laboratorio di circo a cura di Valentina Floro e teatro con Fiorella Paone, yoga a cura di Vanessa Tesone e Arti visive a cura di Stefania Silvidii.