Accordo Corecom-Rai, spazi terzo settore

(ANSA) - PESCARA, 21 GIU - Partirà a fine settembre la rubrica televisiva che il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Abruzzo, ha fortemente voluto in partnership con la Rai e che darà voce alle Associazioni del terzo settore.

Andrà in onda il sabato mattina dalle 7.30 alle 8.00 su Rai3 e dalle ore 23,30 alle 23,50 del sabato su Radiouno: racconterà le iniziative e le attività delle associazioni abruzzesi senza scopo di lucro. "Le associazioni culturali, di volontariato, le scuole e tutti i soggetti previsti dalla legge 103/75 possono presentare domanda al Corecom Pescara o L'Aquila - spiega il presidente Corecom nazionale e Abruzzo, Filippo Lucci - e avere così l'opportunità di avere 5 minuti autogestiti all'interno di ogni puntata". "Una bella opportunità - afferma il responsabile della Rai sede regionale Abruzzo, Massimo Liofredi - per un pubblico sempre più attento. Un'occasione per avvicinare sempre più la Rai alla realtà delle associazioni del terzo settore".