Scooter investe passeggino, bimbo ferito

(ANSA) - PESCARA, 18 GIU - E' stato ricoverato in ospedale, con una prognosi di venti giorni, un bambino di un anno e mezzo rimasto ferito questa mattina, a Pescara, quando il suo passeggino, investito da uno scooter in via Aterno, è stato sbalzato a qualche metro di distanza. Il motociclista si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi; illesa la madre, una trentenne pescarese, il bimbo è stato poi trasportato in ospedale dal 118. Sul posto la Polizia Municipale, con gli agenti coordinati dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino.