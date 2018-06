Atoms' Chieti ritira squadra da serie A2

(ANSA) - CHIETI, 18 GIU - L'Atoms' Chieti ha deciso il ritiro della squadra dal campionato nazionale di serie A2 a causa delle gravi lesioni riportate da diverse atlete a causa dell'incidente stradale che ha visto coinvolta la squadra di softball teatina la notte tra il 19 e 20 maggio scorsi di rientro dalla trasferta di Caserta. "Le lesioni riportate da diverse atlete e le lunghe prognosi per alcune di loro - si legge in una nota a firma del numero uno della società, Luigi Salvatore - hanno portato la società alla decisione del forfait definitivo". In meno di un'ora dall'annuncio, la notizia ha fatto il giro del web: oltre diecimila visualizzazioni in pochi minuti e centinaia di messaggi di solidarietà arrivati da ogni parte d'Italia. L'Asd Atoms' Chieti, conosciuta e stimata in tutta Italia per passione sportiva e attaccamento alla maglia, dal 1976, anno della fondazione, ha portato la squadra in campo per 43 stagioni consecutive, senza mai saltare un campionato.