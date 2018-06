Aperta a Pineto la 'Dog Beach'

(ANSA) - PINETO (TERAMO), 18 GIU - Pronta a Pineto la Dog Beach, allestita e curata dal Comune in collaborazione con il camping Pineto Beach, nei pressi del pennello al confine sud della spiaggia del camping, dotata di due punti ombra, acqua potabile e raccolta rifiuti. La balneazione degli animali è consentita sotto il controllo e la responsabilità dei proprietari. La 'Dog Beach' potrà essere raggiunta dal sottopasso di Villa Fumosa o dalla pista ciclabile di via XXV Aprile, accedendo in spiaggia e andando nella direzione del pennello a sud della concessione del Camping Pineto Beach. L'accesso dei cani in spiaggia è consentito, sempre con guinzaglio e bustine per la raccolta delle deiezioni, anche nelle altre spiagge libere e sotto la pineta. Il loro ingresso è invece vietato nella spiaggia dell'Area Marina Protetta, per non interferire con il periodo di nidificazione del Fratino. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Pineto Ambiente - Animali di Affezione del sito del Comune di Pineto.