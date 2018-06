Ambiente:querce Pescara; Blasioli, una salva, ne piantiamo 5

(ANSA) - PESCARA, 18 GIU - "Abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare entrambi gli alberi. Ne salviamo uno e ne ripianteremo 5 della stessa specie per non perdere finanziamenti e soprattutto per mettere in sicurezza la strada". Così il vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli, in merito alla questione querce in via delle Fornaci per le quali sono state raccolte firme per fermare l'abbattimento. "È indispensabile fare chiarezza e spiegare alcuni elementi della vicenda per comprendere bene cosa è possibile e cosa non è possibile fare.

Non vogliamo assolutamente passare come un'Amministrazione indifferente alle tematiche ambientali o, peggio, sorda al richiamo di cittadini e associazioni sensibili a tali argomenti.

Non è così, tanto che ci siamo mossi prima di ogni protesta per salvare le due querce". "Sia chiaro che la messa in sicurezza di via Delle Fornaci è stato un intervento previsto in un progetto di collegamento di via Caravaggio a via dell'Emigrante, approvato dalla Giunta comunale e finanziato con fondi Fsc e regionali, per cui si è già svolta la gara d'appalto e per la quale è stato sottoscritto un contratto d'appalto con la società aggiudicataria", dice Blasioli.

"Dopo approfondimenti vari, la struttura tecnica ha predisposto una variante tecnica senza aumento di spesa, l'unica possibile - conclude Blasioli - che ha permesso di salvare una delle due querce perché intorno all'altra con uno spartitraffico si riuscirebbe a risolvere il problema e le misure consentirebbero comunque la realizzazione del marciapiede, soluzione impossibile per l'altra quercia. È l'unica soluzione questa cui sono pervenuti i servizi tecnici. Per salvare l'ulteriore quercia occorrerebbe cambiare il progetto totalmente e ciò non consentirebbe l'allargamento della strada". (ANSA).