560 firme per salvare querce secolari

(ANSA) - PESCARA, 18 GIU - Residenti di via delle Fornaci e associazioni, fra cui Italia Nostra e Archeoclub, si mobilitano per dire no all'abbattimento di due alberi secolari deciso dal Comune per consentire l'allargamento della carreggiata. Questa mattina in Comune sono state consegnate le firme raccolte finora, 560. "Siamo venuti a portare le firme al vicesindaco Blasioli perché siamo contrari all'abbattimento - spiega Alberto Colazilli, Conalpa Onlus - di due alberi importanti, gli ultimi lembi del paesaggio agreste pescarese, parliamo di roverelle stupende, simboli dell'Abruzzo e della nostra città, è assurdo abbattere delle querce, anche sanissime, per poter allargare venti metri di strada. Con questa raccolta firme vogliamo far sapere che ci sono professionisti e associazioni competenti che vogliono collaborare con il Comune. Abbiamo saputo che probabilmente una quercia verrà salvata, ma è un compromesso a nostro avviso non giusto perché gli alberi monumentali e simboli di Pescara sono due ed entrambi devono essere salvati".