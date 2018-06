Pino crolla su strada a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 15 GIU - Un grosso pino è crollato sulla strada, a Pescara, sfiorando un'auto di passaggio. È avvenuto dopo le 9,30 nel centrale viale Kennedy, all'angolo di via Zara, in direzione nord. L'albero di alto fusto si è sradicato, ha lambito una Panda di passaggio, per fortuna senza conseguenze, e si è abbattuto sulla sede stradale senza coinvolgere i pedoni presenti in zona in quel momento. Il traffico delle auto ha subito forti rallentamenti mentre è stato deviato il percorso dell'autobus urbano 21. I Vigili del Fuoco stanno ora tagliando il pino per rimuoverlo. È probabile che seguiranno dei controlli anche sui pini nelle vicinanze.