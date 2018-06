Honeywell,azienda conferma licenziamenti

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 15 GIU - La direzione aziendale della Honeywell di Atessa (Chieti) ha confermato oggi a Roma i licenziamenti, comunicati con lettere fatte partire lo scorso 8 giugno, e il ministero dello Sviluppo Economico (Mise), che ha espresso disappunto, ha annunciato che scriverà alla capogruppo americana Honeywell per chiedere il ritiro del provvedimento e la copertura economica e contributiva dei due mesi scoperti, a partire dal 2 aprile scorso, per la mancata approvazione della Cigs. Lo si apprende da fonti sindacali. Appena arriverà la risposta dalla Honeywell il Mise riconvocherà il tavolo negoziale, che vede impegnati anche i sindacati Cgil, Fim e Uilm. Da parte sua, la Regione Abruzzo ha proposto l'utilizzo di fondi europei per la formazione dei 235 dipendenti rimasti legata alla prevista e auspicata reindustrializzazione dello stabilimento abruzzese, produttore di turbo compressori diesel.