Fattura elettronica, app per gestione

(ANSA)-LANCIANO(CHIETI),15 GIU -Un mini ufficio tascabile per la gestione della fatturazione elettronica del carburante, obbligatoria dal primo luglio. Arriva l'app 'easy&go!', gratis su App Store e Google Play dai prossimi giorni. A idearla due giovani abruzzesi, Loris Giannantonio, imprenditore nel mondo dell'informatica, e Marco Trivilino, dottore commercialista, di Lanciano (Chieti). L'app può localizzare la posizione del veicolo una volta entrato nella stazione di rifornimento. Poi, fatto il carburante, è sufficiente scattare una foto allo scontrino o inserire manualmente l'importo. Il sistema lavorerà da solo per l'emissione della fattura. L'obbligo di fattura elettronica non solo per la pubblica amministrazione, ma anche le cessioni di carburanti per autotrazione, qualora siano effettuate da titolari di partita Iva, scatterà dal 1/o luglio, come disposto dalla legge di Bilancio 2018 che prevede un piano straordinario di controlli nel triennio 2018-2020 per contrastare evasione e frodi nella commercializzazione dei carburanti.