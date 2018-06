Nasce l'Its per tecnici di logistica

(ANSA) - PESCARA, 14 GIU - Venti diplomati potranno iscriversi al corso biennale di tecnico per il trasporto e la logistica che sarà avviato ad ottobre prossimo all'Istituto Acciaiuoli-Einaudi di Ortona. Il nuovo Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile nasce con l'intento di affiancare competenze e conoscenze alle leve del cambiamento della domanda mondiale, divenuta sempre più social con gli acquisti on-line e più esigente nella qualità e nei tempi di consegna. Gli allievi (tra i 19 e i 35 anni) potranno formarsi in aziende leader nel settore trasporti e della logistica. Oggi a Pescara, nella sede della Regione, la presentazione del nuovo ITS MO.ST (il quinto in Abruzzo), da parte dell'assessore alla Formazione ed all'Istruzione, Marinella Sclocco che ha ricordato lo stanziamento di un milione e mezzo di euro nel triennio 2018-2020 che si aggiunge alle risorse, pari ad 1 milione 250mila euro, con cui la Regione ha sostenuto la nascita degli ITS nel bienno precedente (2016-17).